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İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı

12.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Şefik'in 'Yasemin Şefik +1' programının ilk konuğu olan ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan şarkıcı İrem Derici, Mustafa Sandal ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı

Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, Radyo ve Televizyon sunucusu Yasemin Şefik'in 'Yasemin Şefik +1' programının ilk konuğu oldu. Derici, programda anlattığı hikayelerle ve esprili yorumlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren İrem Derici; "Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. "O onunla mı? Bu böyle mi?" diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle..." ifadelerini kullandı.

"KATANA GİBİYDİM!"

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, sözlerine "İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu." diyerek devam etti. Gece hayatında ve yurt dışı konserlerinde yaşadığı ilginç anılarını da anlatan şarkıcı, "Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3'te sahne başlıyor. Adam diyor ki 'Düğün var, bitecek. Oradan buraya gelecekler'. Tıklım tıklım dükkan..."

"SAHNEDEYKEN KAFAMA İÇKİ ŞİŞESİ YEDİM!"

"Sahneye çıktım. Gece 3'te sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim. Adama laf anlatmaya çalışıyorum. '12'den beri buradayım' dedim. Öyle de bir anım var." şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ"

Derici'nin aşk hakkında anlattıkları ise Yasemin Şefik'i çok güldürdü. Şarkıcı, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu..."

"Gençliğimde yazılmamış kurallar vardı. Birinin sevgilisine bakılmaz, aşkından ölsen onunla bir şey yaşamazsın. Şimdi işler öyle değil. Ancak bak şöyle olur. Aradan yıllar geçmiş, senin eski sevgiline aşık olmuşum. Gelir icazet alırım. Yasemin böyle böyle derim." açıklamasını yaptı.

Şefik'in "İlk gençlik aşkın ünlüler arasında kimdi?" sorusuna Derici, "Mustafa Sandal benim ilk gençlik aşkımdı. O zamanlar Sandal çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık..."

"KARIN KASLARINDA KAŞAR RENDELENİR!"

"'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırıp kaslarını gösterdi. Adamın kaslarında kaşar rendele; o derece iyi. Kitesurf yapıyormuş" cevabını verdi.

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İrem Derici Mustafa Sandal
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