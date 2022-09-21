İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli tekne pozu büyüledi! Beyaz bikinisi ve fitliğiyle dikkat çekti

Sevilen sanatçı İrem Derici, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.
Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve 34 yaşındaki sanatçının paylaşımına takipçilerinden binlerce yağmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kırmızı renkli elbisesiyle paylaştığı konser anları çokça beğenilen isimden tekne paylaşımı geldi.
Ünlü isim teknede derin göğüs dekolteli bikinisiyle poz verdi. Derici'nin fitliği ise gözlerden kaçmadı.
İşte Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum