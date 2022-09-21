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  4. İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli tekne pozu büyüledi! Beyaz bikinisi ve fitliğiyle dikkat çekti

İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli tekne pozu büyüledi! Beyaz bikinisi ve fitliğiyle dikkat çekti

21.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerini sürdürürken, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde iddialı ve cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Derici, son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli tekne pozu büyüledi! Beyaz bikinisi ve fitliğiyle dikkat çekti

Sevilen sanatçı İrem Derici, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

İREM DERİCİ GÖĞÜS DEKOLTELİ TEKNE POZUYLA BÜYÜLEDİ!

Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve 34 yaşındaki sanatçının paylaşımına takipçilerinden binlerce yağmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde kırmızı renkli elbisesiyle paylaştığı konser anları çokça beğenilen isimden tekne paylaşımı geldi.

FİTLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Ünlü isim teknede derin göğüs dekolteli bikinisiyle poz verdi. Derici'nin fitliği ise gözlerden kaçmadı.

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İşte Derici'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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İrem Derici
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