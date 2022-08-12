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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti! Hareketi herkesi şoke etti

12.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olan ve hastalığı biter bitmez kendini plaja atan İrem Derici yine olay olmayı başardı. Son olarak Cem Belevi tarafından aldatılan ve olay açıklamalar yapan Derici plajda ayak parmaklarının arasına kadehi koyup içki içti. Kadehi bitiren Derici daha sonra ise bardağı fırlattı.

Koronavirüsü yenen İrem Derici konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Konser günlerinin gündüzlerini plajda geçiren Derici yine yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

Komik yorumları ve dobra tarzıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici "Eli dursa ayağı durmuyor" notuyla bomba bir paylaşım yaptı.

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Ayak parmaklarıyla tuttuğu kadehten içki içerek şaşırtan Derici'nin hareketi sosyal medyada olay oldu. Derici'nin kadehi ayağıyla fırlatıp kırması ise tepki çekti.

İrem Derici'nin paylaşımını komik bulanlar olduğu gibi "Edep yahu birazcık" diyerek tepki gösterenler de oldu.

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İrem Derici
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