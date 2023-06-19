İrem Derici sütyensiz poz verdi! Sahne tarzına beğeni yağdı

Survivor'ın sevilen isimlerinden Atakan Işıktutan ile beraber olan İrem Derici sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor. Başarılı şarkıları ve aşk hayatı ile gündemden düşmeyen İrem Derici aynı zamanda sahne kıyafetleri ile de adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim son sahnesinden pozlarını peş peşe paylaştı.

İrem Derici, sütyensiz giydiği kadife elbisesiyle yaptığı paylaşıma "Ya o ne geceydi?! Gelenler gelmeyenlere anlatsın lütfen, ben daha bir şey demiyorum " notunu düştü.

36 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarını beğenenler arasında Demet Akalın, Simge Sağın ve Armağan Çağlayan da yer aldı.

Derici'nin takipçileri "Elbise olay", "Resmen yanmış oralar", "Yangın yeri buralar hep sayende", "Taş gibisin" yorumlarında bulundu.



