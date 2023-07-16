İrem Derici ve Atakan Işıktutan plajda aşka geldi! "Ballı kızım"

Ünlü şarkıcı İrem Derici şarkıları ve sahne performansının yanı sıra yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor. Aylar önce yaptığı bir açıklamada Atakan Işıktutan'a olan aşkını "İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Kötüye takılırsam evin yolunu bulamam çünkü. Bu yüzden aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor." sözleri ile dile getiren ünlü şarkıcı, sevgilisi ile aşka geldi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Atakan Işıktutan plajda çekildikleri bir fotoğrafı "Ballı kızım" notunu düşerek paylaştı.

İREM DERİCİ'DEN ATAKAN IŞIKTUTAN'A YANIT

Ünlü şarkıcı ise "Kuzusu" notunu düşüp kalp emojisi koyarak sevgilisine yanıt verdi.

Ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları hayranlarını gülümsetti.

