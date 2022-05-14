İrem Derici ve Cem Belevi ilişkisinde neler yaşandı? İşte ikilinin geçmiş aşk hayatı ve yaşananların tek tek perde arkası!

35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, kariyeri ve yayınladığı parçaların yanı sıra son dönemde özel hayatıyla da sıkça gündem oluyor. 2014 yılında evlendiği Rıza Esendemir ile 2016 yılında yollarını ayıran Derici, sonrasında mutluluğu bulmak için farklı isimlerle de birliktelik yaşadı ancak her biri ayrılıkla sonuçlandı. Cem Belevi de aynı şekilde yükselen kariyerinin yanı sıra mutluluğu ararken farklı isimlerle zaman zaman gündeme geldi. İşte ikilinin aşk geçmişi ve aralarındaki ilişkinin perde arkası...

İREM DERİCİ VE CEM BELEVİ İLİŞKİSİ NASIL BAŞLADI?

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Rıza Esendemir'le 2016 yılında yollarını ayırması sonrası 36 yaşındaki Kıbrıs Türkü şarkıcı Genco Ecer ile aşk yaşamıştı.

2018 yılında aşkları çokça konuşulan ikili, mekan çıkışında birlikte görüntülenmiş ve Derici aşkları hakkında konuşulan 'PR aşkı' söylentilerini kesin bir dille reddetmişti.

EVLİLİK SONRASI SELAMİ ŞAHİN'İN OĞLU LİDER ŞAHİN'LE ÇALKANTILI DÖNEM



Ünlü şarkıcı, 2016 yılında ilerleyen süreçte Lider Şahin aşk yaşamış, ikili ayrılığın ardından birkaç defa karşı karşıya da gelmişti. Şahin, Derici'nin bir televizyon programında babası Selami Şahin'in şarkısını söylediğini duyduğunda oldukça sinirlenmiş ve eski aşkına ihtarname göndermişti.

Lider Şahin'in İrem Derici ile ilgili verdiği bir röportaj sonrası Derici'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir göndermede bulunması dikkat çekmişti. İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'e tepki olarak “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

GENCO ECER İLE 1 YIL BİRLİKTELİK YAŞAMIŞTI



Derici, Şahin ile ayrılık sonrası 2018’de Genco Erer ile aşk yaşamaya başlamıştı ve ‘Konu O Olunca’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçmişti. Ancak başarılı şarkıcı Genco Ecer ile 1 yıl süren sevgililik sürecinden sonra ayrılmıştı. İkili klipteki yatak sahneleriyle de o dönem çokça konuşulmuştu.

CEM BELEVİ AŞK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Derici'nin ismi sonrasında ise 34 yaşındaki şarkıcı Cem Belevi ile anılmaya başlamıştı. Cem Belevi'nin adı o süreçte 2019 yılında dünyaevine girdiği Avukat Ömer Gezen'den Mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile de anılmıştı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPARKEN AYRILDI!

Cem Belevi ayrıca yaklaşık üç yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu Zehra Yılmaz'la ilişkisini yakın süreçte sonlandırmıştı. Belevi, İrem Derici konusuyla ilgili sorulan sorulara karşılık ise "Bu gece Tan’ı dinlemeye geldim, sevdiğim bir ses. Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım" yanıtını vermişti ve İrem Derici ile olan aşk iddialarını yalanlamıştı.

CEM BELEVİ SORUSUNA İMALI YANIT VERMİŞTİ



Bu esnada Belevi'nin yanında olan İrem Derici ise basın mensuplarının "Biz, yanındakini önce kuzenim diye tanıtıp sonra evlenenleri de gördük" şeklindeki hatırlatması üzerine espri yaparak “Birine kuzenim diyeyim de evleneyim ben sevdim bunu" cevabıyla güldürmüştü.

ÖNCE İMA ETTİ, SONRA İTİRAF!



Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici sosyal medyada yayılan Cem Belevi ile aşk iddialarına karşılık verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Derici "Evde misafirim var" ifadesini kullanmış ve "Kim?" diye soran bir arkadaşına "3 harfli" cevabı vererek Cem Belevi iddialarını kuvvetlendirmişti. Daha sonra "Belki" isimli aşk şarkısında düet yapan ikili, sevgili oldukları müjdesini sosyal medyadan da paylaşmıştı.

İKİNCİ KEZ KENDİSİNİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİ



İlerleyen süreçte ise Derici, Cem Belevi ile mutlu bir süreç yaşarken, Belevi'nin kendisini aldattığını öğrendi ve olay burada patlak verdi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden süreç çift ihanet iddiası nedeniyle daha önce bir ayrılık yaşamıştı. Barışma kararı alan çiftten son olarak yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

Bu defa Cem Belevi’nin, sevgilisi İrem Derici'yi 1997 yılında Moskova'da dünyaya gelen, aynı zamanda oyunculuk eğitimi de alan model Nergis Nesrullayeva ile aldattığı konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYA GÖNDERMESİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ



2014 senesinde dünyaevine girdiği radyocu Rıza Esendemir'den 2016'da boşanan sivri dilli şarkıcı, 7.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Belevi'ye göndermede bulunarak “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” mesajını yayınladı.

"HİÇBİR KADINI ALDATAMAM, BECEREMEM BÖYLE ŞEYLERİ"



Şaşrıtan sözler üzerine açıklaması merak edilen Cem Belevi ise, katıldığı ödül töreninde basın mensuplarının karşısına çıkarak şu konuşmayı yaptı:

"İlişkimle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama paylaşım yaptığı için birkaç şey söylemek istiyorum, kendisine de ilettim zaten. Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Her şeyden önce karşımda bir kadın var, çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkışlı. Yürütemedik olmadı."

Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım."

ELİNDE SES KAYITLARI OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Belevi'nin "Aldatmadım" sözlerine karşılık ise İrem Derici yeni bir paylaşım geldi. Elinde bulunan ses kayıtlarından bahseden şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup uyanayım, her şeyi anlatayım. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez."

SAHNEDEN BİR KEZ DAHA GÖNDERMELİ PAYLAŞIM



Derici, son olarak sahne aldığı konserde Acemi Balık şarkısını söylerken, arka planda bir hayranının "Allah belasını versin" dediği anları sosyal medya hesabında kahkaha ifadesiyle paylaştı. Derici'nin bu paylaşımı Cem Belevi ile yaşadığı hareretli sürecin bir süre daha süreceğine ve özellikle Derici'nin ayrılığı zor atlatacağı yönünde yorumlandı.



