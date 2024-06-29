MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'yi aldattığı iddia edilmişti... Cem Belevi aradığı aşkı sonunda buldu

İrem Derici'yi aldattığı iddia edilmişti... Cem Belevi aradığı aşkı sonunda buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı İrem Derici ile ilişkisi iki yıl önce 'ihanet' iddiasıyla olaylı şekilde biten şarkıcı Cem Belevi aradığı aşkı sonunda buldu. Yeni sevgilisi ile Urla'da görüntülenen Belevi ilişkilerinin yeni başladığını söyledi.

İrem Derici'yi aldattığı iddia edilmişti... Cem Belevi aradığı aşkı sonunda buldu

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, 2022'de meslektaşı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluğu uzun sürmeyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırarak birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Bu yaşananların ardından İrem Derici, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmış ve ayrılığın sebebini ihanet olarak ifade etmişti.

irem derici cem

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Cem Belevi, İrem Derici'nin ardından aradığı aşkı buldu. Ünlü şarkıcı yeni sevgilisi Nergis ile konser öncesi Urla'da görüntülendi.

sevgilisi

Belevi ilişkilerinin yeni başladığını ve sevgilisinin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Bomba bir isim daha! Usta oyuncu kadroda Bomba bir isim daha! Usta oyuncu kadroda

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı... Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı...
Bodrum'daki pahalılık ünlü isimleri de vurdu... Konserler tek tek iptal edildiBodrum'daki pahalılık ünlü isimleri de vurdu... Konserler tek tek iptal edildi
Düğünleri çok konuşuldu! Balayı için orayı seçtiler Düğünleri çok konuşuldu! Balayı için orayı seçtiler
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi
En Çok Okunan Haberler
Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi! 87 konut, 20 ev, 5 arsa...

Hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi! 87 konut, 20 ev, 5 arsa...

Bodrum'daki pahalılık ünlü isimleri de vurdu... Konserler tek tek iptal edildi

Bodrum'daki pahalılık ünlü isimleri de vurdu... Konserler tek tek iptal edildi

Korkutucu görüntülerin adresi: Artvin Yusufeli! Faciadan dönüldü...

Korkutucu görüntülerin adresi: Artvin Yusufeli! Faciadan dönüldü...

Yer: Malatya! Havuzda bulunca gözlerine inanamadı

Yer: Malatya! Havuzda bulunca gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.