İrem Derici'yi aldattığı iddia edilmişti... Cem Belevi aradığı aşkı sonunda buldu

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, 2022'de meslektaşı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluğu uzun sürmeyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırarak birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Bu yaşananların ardından İrem Derici, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmış ve ayrılığın sebebini ihanet olarak ifade etmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Cem Belevi, İrem Derici'nin ardından aradığı aşkı buldu. Ünlü şarkıcı yeni sevgilisi Nergis ile konser öncesi Urla'da görüntülendi.

Belevi ilişkilerinin yeni başladığını ve sevgilisinin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.