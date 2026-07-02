Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. sezonda kareler: Cevdet dönüyor

HBO Max’in büyük ilgi gören fenomen dizisi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’, dördüncü sezon çekimlerine Ankara’da tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren ekibin setten ilk kareleri de paylaşıldı. Ankara’nın sokaklarında yeniden kamera karşısına geçen ekip, hem güçlü hikayesi hem de atmosferiyle şimdiden yeni sezon için merakı artırdı.

CEVDET BÜROYA DÖNÜYOR

Dördüncü sezonda hikaye, üç yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Cevdet de yıllar sonra Ankara Cinayet Büro’ya geri dönecek.

Ayrıca dizide Oğuzhan Uğur da konuk oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Ortaks Yapım imzalı ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstleniyor.

BEHZAT Ç. OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Berke Üzrek, Eray Eserol, Selen Öztürk, Emrah Elçiboğa, Önder Selen, Ege Aydan, Suat Sungur yer alıyor.