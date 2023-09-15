İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İlk aşk pozu geldi

Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes karakteri ile hafızalara kazınan başarılı isim İrem Helvacıoğlu en son Yürek Çıkmazı dizisinde rol aldı. Yer aldığı projelerler adından söz ettiren Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti.

33 yaşında olan güzel oyuncu en son Yolaç Özcan ile beraberdi. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan'dan mart ayında ayrıldı.

Helvacıoğlu’nun yeni sevgilisi olan Ural Kaspar güzel isimle olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.

Ünlü isimle yeni bir aşka yelken açan Ural Kaspar bir restoran işletmecisi. Kaspar’ın restoranı Suadiye’de bulunuyor.



