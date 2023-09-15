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  4. İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İlk aşk pozu geldi

İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İlk aşk pozu geldi

15.09.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Yürek Çıkmazı dizisi ile izleyici karşısına çıkan ve başrolü Alp Navruz ile paylaşan İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken başarılı isim Helvacıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı...

Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes karakteri ile hafızalara kazınan başarılı isim İrem Helvacıoğlu en son Yürek Çıkmazı dizisinde rol aldı. Yer aldığı projelerler adından söz ettiren Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti.

irem helvacıoğlunun yeni sevgilisi bakın kim çıktı

33 yaşında olan güzel oyuncu en son Yolaç Özcan ile beraberdi. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan'dan mart ayında ayrıldı.

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Helvacıoğlu’nun yeni sevgilisi olan Ural Kaspar güzel isimle olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Ünlü isimle yeni bir aşka yelken açan Ural Kaspar bir restoran işletmecisi. Kaspar’ın restoranı Suadiye’de bulunuyor.

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