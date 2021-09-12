İrem Sak 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Demet Akalın'dan yaş desteği geldi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Furkan Korkmaz ve İrem Sak, ilk kez görüntülendi. Aralarında 11 yaş fark olan çift gündem oldu.

İrem Sak'a bu konuda soruların sorulduğu anlar sosyal medyada Demet Akalın'ın karşısına çıkınca Akalın bu konuda da sessiz kalmadı.

Akalın yapılan paylaşıma "Beyler yaşça küçük sevgili bulunca playboy, hanımlar olunca konu yaş farkı var ne ayıp ya! İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Sıkıysa tabi..." yorumunda bulundu.

