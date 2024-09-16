İrem Sak'ın acı günü! Hastaneye kaldırılan babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Türkiye'den taşınacağı ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Monaco'ya yerleşeceği iddiası gündem olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak baba acısıyla sarsıldı. Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.

İREM SAK'IN ACI GÜNÜ

İrem Sak babasının vefat haberiyle yıkıldı. Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.

Geçen yıllarda kızıyla Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Dr. Şemsettin Sak "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt vermiş ve "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" demişti.