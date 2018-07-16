İrem Sak'tan, Erkan Petekkaya'ya olay sözler!

Makyaj viedoları ile fenomen olan ünlü Youtuber Danla Bilic'in son çektiği videoya katılan Oyuncu İrem Sak Erkan Petekkaya için olay sözler söyledi. Sempatik oyuncu Danla Bilic'in evlenmek zorunda kalsanOlgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin sorusuna, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadelerini kullandı.

"BEĞENMİYORUM"

Güldür Güldür Show programıyla ün kazanan İrem Sak,Erkan Petekkaya sorusuna yönelik cevabında ise şöyle devam etti; "O'nun karşısında kim olursa, onun karşısındakinin önemi yok kim olursa. Beğenmiyorum" sözlerini söyledi.

