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İrem Sak'tan itiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan İrem Sak açıklamalarıyla olay oldu. Samimi itiraflar yapan Sak "seksi görünmeyi seviyorum" dedi.

İrem Sak'tan itiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İbrahim Selim ile Bu Gece programı bu sefer evden yapıldı. Selim'in konuğu ise güzel oyuncu İrem Sak idi. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü. Sak karantina günlerini şöyle anlattı:

"Gönüllü karantinam devam ediyor. Spa kapalı, kuaför kapalı... Delilik levelim çok fark etmedi; ivme kazandı."

ESTETİK İTİRAFI

Sak estetikle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Burum ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere... İlk ameliyatımdan sonra abimle çarpıştık ve tekrar ameliyat oldum. Ama sonuç iyi bence. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi. Burnumun içindeki sıkıntı sesimi etkiliyordu biraz da estetik anlamında düşündüm. Belki bir gün eski burnumu paylaşırım.

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Onun dışında minik minik dolgular olabilir yüzümde bilmiyorum. Hepsi de eridi zaten karantina döneminde."

SUNUCULUK İTİRAFI

Altın Kelebek sunuculuğu yaptığı zaman hatırlatılan Sak o dönemle ilgili şunları zorladı: "Çok gaza getirdiler; ne kadar zor olabilir ki dedik ve gördük! O günle ilgili bir klip izlemişliğim bile yok. Rejiyi sadece ben duyuyordum ve duyduğum şeyleri anlamıyordum. Herkes oradaydı o gün ve inanılmazdı. Biz çuvalladıkça her şey daha da kötüye gitti. Ebru Gündeş sahnedeydi ve biz arkada Ebru Hanım inince ne yapıyoruz onu tartışıyorduk. Büyük travma... Aman dediğim bir gece. Herkes kendi bildiği işi yapsın."

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"GÖĞÜS VAR FIŞKIRIYOR"

Sak "seksi görünmeyi seviyor musun" sorusuna ise "Tabii ki seviyorum" dedi. Sak açıklamasının devamında "Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey."

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