MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak uzay yorumlarıyla güldürdü! 'Beykoz'dan bile yakın'

İrem Sak uzay yorumlarıyla güldürdü! 'Beykoz'dan bile yakın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in 'Crew Dragon' isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. Bu tarihi anı canlı olarak internet üzerinden takip eden oyuncu İrem Sak, yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekti.

İrem Sak uzay yorumlarıyla güldürdü! 'Beykoz'dan bile yakın'

Dünyanın kilitlendiği uçuş denemesini takip eden isimlerden biri de oyuncu İrem Sak oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu ana tanıklık ederken aynı zamanda oyuncu Tom Cruise’un yörüngede film çekmek istediğini duyunca bu konuda esprili yorumlar yapmaktan da geri durmadı.

Uzayda set ortamının nasıl olacağına dair tespitlerde bulunan Sak, karavan sağlanması ve kahvaltı saatinin çok erken olmaması durumunda uzayda sete gitmeyi kabul edebileceğini söyledi. İlk başta uzaya gitmenin çok zahmetli ve uzun süreler alan bir yolculuk olduğunu düşünen İrem Sak, sonrasında astronotların sadece on dakika süren bir yolculuk ile uzaya çıktıkları bilgisini paylaşarak “Beykoz’dan bile yakın” şeklinde esprili bir yoruma imza attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay olduVazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Kurum'dan müteahhide sert tepki

Bakan Kurum'dan müteahhide sert tepki

İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon...

İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon...

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Hadid'in vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Diden Soydan file çoraplı pozlarıyla yıktı geçti! Estetik tepkisi

File çoraplı pozlarıyla yıktı geçti! Estetik yanıtı

Defne Samyeli: Aşık olabilmek; sana aşık olunmasından...

Aşk açıklamasıyla gündem oldu! 'Kendini bulutlar üzerinde...'

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe görenleri şaşkına çevirdi

Kardeşini görenler şaşırıyor! O da ünlü bir kasap

Ezgi Eyüboğlu aşkı Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını paylaştı

Aşıklar ilk kez fotoğraf paylaştı!

Afganistan’da ‘Çukur dizisi yayından kaldırılsın’ talebi

Afganistan’da ‘Çukur dizisi yayından kaldırılsın’ talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.