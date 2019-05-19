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İrem Yaman dünya şampiyonu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Milli taekwondocu İrem Yaman, Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazandı. Nur Tatar Askari ise 67 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman dünya şampiyonu oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan şampiyonada 150 ülkeden 975 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde Türkiye adına 4 sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın, 67 kiloda Nur Tatar Askari gümüş madalya kazanırken, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ikinci turda şampiyonaya veda etti.

TARİHE GEÇTİ
Şampiyonaya seribaşı olarak katılan İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbekistan’dan Feruza Sadıkova'yı 28-9, çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. İrem Yaman, yarı finalde Fransız Magda Wiet Henin’i normal süresi 7-7 biten müsabakada uzatmalar sonunda 11-7 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, ilk raundu 1-0 geride tamamladı. İkinci raundda tecrübesini konuşturan milli taekwondocu bu raundu 8-2 önde geçti. Son raundda da üstünlüğünü sürdüren İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

2015 yılında Rusya’da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanan İrem Yaman, bu başarısını tekrarlamış oldu. İrem Yaman, Türk taekwondo tarihinde 2 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın taekwondocu ünvanının da sahibi oldu. Milli taekwondocu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım yolunda da büyük bir avantaj kazandı.

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İrem Yaman Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası

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