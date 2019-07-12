SPOR

İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.07.2019 07:35 | Son Güncelleme

Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocular İrem Yaman ve Nafia Kuş altın madalya kazandı.

İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya

İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye taekwondoda 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular bu başarısıyla aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puanı hanelerine yazdırdı.

AW752197_02


PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarıFenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Yaman Nafia Kuş napoli İtalya

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber

NBA'de dev takas!

NBA'de dev takas!

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Kayaalp evliliğe adım atacak

Kayaalp evliliğe adım atacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya

İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

Wimbledon'da Federer'in 'yüzü' gülüyor

Wimbledon'da Federer'in 'yüzü' gülüyor

Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı

Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı

Milli atlet Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.