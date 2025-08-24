İrfan Buz: "Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık"

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Bodrum FK’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz açıklamalarda bulundu. Buz, özellikle ikinci yarıda rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi. İrfan Buz, "İkinci yarıda Bodrum FK daha hızlı ve etkiliydi. Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte takıma iki oyuncu katılacak. Bu maçı geride bırakıp Boluspor karşılaşmasına odaklanacağız. Penaltı pozisyonları kaotikti, neden tekrarlandığını tam anlayamadım" ifadelerini kullandı.