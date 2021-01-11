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İrfan Can'dan Fatih Terim ve G.Saray açıklaması

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.01.2021 08:00 | Son Güncelleme

Başakşehir'de transferin gözdesi olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray sorusunu yanıtladı.

İrfan Can'dan Fatih Terim ve G.Saray açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'den konuyla ilgili cevap geldi.

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'ın sözleri

"Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu. Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak."

"İRFAN CAN'I AVRUPALILAR DA TAKİP EDİYOR"

"Pandemi dönemi nedeniyle Avrupa takımları transferde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi hızlı hareket etmiyor. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi performansından sonra izleyenler, takip edenler var fakat bugün Real Madrid bile transfer yapmıyor. Futbolda düşen gelirler nedeniyle takımlar kiralık oyuncuları araştırıyor, pandemi dönemi olmasaydı İrfan Can Avrupa'da forma giyebilirdi."

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