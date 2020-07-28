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İrfan Can'dan flaş Sevilla açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.07.2020 07:44 | Son Güncelleme

Başakşehirli İrfan Can Kahveci, transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İrfan Can'dan flaş Sevilla açıklaması

Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci, transfer ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine öz eleştiri getiren İrfan Can; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.

"MAHMUT ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"

İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.

"İNŞALLAH SEVILLA OLUR"

Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.

İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.(Sporx)

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