İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray...

Göztepe'nin 23 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in 30. haftasında taraftarlarla girdiği tartışma sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinde birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılırken, Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat'ın da gelir elde edilerek takımdan gönderilmesi bekleniyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Kadro dışı bırakılmasının ardından yaklaşık 2 ay forma giymeyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi de belli olmak üzere... Transferde adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. Akşam'da yer alan habere göre; adı Fenerbahçe ile anılan kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı sarı lacivertli takıma göndermeye hazırlanan Kasımpaşa, tecrübeli kalecinin boşluğunu İrfan Can Eğribayat ile dolduracak.

KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan İrfan Can'ın Kasımpaşa'ya olumlu yaklaştığı kaydedildi. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım da İrfan Can'dan iyi bir bonservis bedeli elde etme amacında. Göztepe ile bu sezon ligde 30 maçta 50 gol yiyen İrfan Can Eğribayat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro.



