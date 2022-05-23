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İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray...

23.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Göztepe'nin küme düşmesiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu. Adı sık sık Galatasaray ile anılan genç kalecinin İstanbul takımlarından birine geleceği ifade edildi.

İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray...
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe'nin 23 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in 30. haftasında taraftarlarla girdiği tartışma sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinde birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılırken, Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat'ın da gelir elde edilerek takımdan gönderilmesi bekleniyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

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Kadro dışı bırakılmasının ardından yaklaşık 2 ay forma giymeyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi de belli olmak üzere... Transferde adı başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı. Akşam'da yer alan habere göre; adı Fenerbahçe ile anılan kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı sarı lacivertli takıma göndermeye hazırlanan Kasımpaşa, tecrübeli kalecinin boşluğunu İrfan Can Eğribayat ile dolduracak.

KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

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İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan İrfan Can'ın Kasımpaşa'ya olumlu yaklaştığı kaydedildi. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım da İrfan Can'dan iyi bir bonservis bedeli elde etme amacında. Göztepe ile bu sezon ligde 30 maçta 50 gol yiyen İrfan Can Eğribayat'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Kasımpaşa
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