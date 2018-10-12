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İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığının Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

Milli takım heyetinin, İrfan Can'ın tedavisinin kulübünde devam etmesini uygun gördüğü aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci a milli futbol takımı Türkiye

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