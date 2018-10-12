İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığının Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceğinin tespit edildiği belirtildi.
Milli takım heyetinin, İrfan Can'ın tedavisinin kulübünde devam etmesini uygun gördüğü aktarıldı.
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