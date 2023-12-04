İrfan Can Kahveci attığı harika golün sırrını açıkladı! ''Hurşut Meriç'ten öğrenmiştim''

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 11’i ilk 11 olmak üzere 14 lig maçında forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, bugünkü maçın da 2. golünü kaydetti ve 6. golüne ulaştı.

Başarılı orta saha, Süper Lig’de de 3 asist üretti. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

"GOLÜMÜN SIRRI, HURŞUT MERİÇ"

Ben de güzel bir gol attığım için mutluyum. Golümün sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.







