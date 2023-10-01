İrfan Can Kahveci bu sezon bambaşka! Fenerbahçe'nin yıldızı, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı...

Spor haberleri: Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golde takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig’de de 3 gol kaydetti.

İrfan Can, 47. dakikada sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atarken, 62. dakikada Edin Dzeko’nun golünde de asist yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can, 68. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı. Kahveci, oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından alkışlandı.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 gol, 5 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

