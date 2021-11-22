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İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası paylaşım

22.11.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray galibiyetinin ardından iki paylaşımda bulundu.

İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası paylaşım
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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