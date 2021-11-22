İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası paylaşım

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
Yine aylardan Kasım..???????? @Fenerbahce pic.twitter.com/Z83Xcb4RSS— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
☕️???? @Fenerbahce pic.twitter.com/1Un8z36kEV— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
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