İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımdan ayrılıyor. Kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenilen İrfan Can'ın Beşiktaş'a imza atabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İRFAN CAN'I İSTİYOR

Beşiktaş'ın İrfan Can Kahveci ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği söylenen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'tan ilk 11 sözü aldığı ifade edildi.

"MOURINHO VARSA BEN YOKUM"

Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci, Portekizli teknik adamın kalmasından dolayı takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öğrenildi.