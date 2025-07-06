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İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon istediği forma şansını bulamayan İrfan Can Kahveci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen İrfan Can Kahveci'ye Beşiktaş talip oldu.

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...
Emre Şen

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımdan ayrılıyor. Kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenilen İrfan Can'ın Beşiktaş'a imza atabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İRFAN CAN'I İSTİYOR

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor... 1

Beşiktaş'ın İrfan Can Kahveci ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği söylenen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'tan ilk 11 sözü aldığı ifade edildi.

"MOURINHO VARSA BEN YOKUM"

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor... 2

Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci, Portekizli teknik adamın kalmasından dolayı takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öğrenildi.

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İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe
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