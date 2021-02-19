İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe benim hayalimdi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİ: "F.BAHÇE'DEN AVRUPA'YA GİTME HAYALİM VAR" "Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. O zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanında, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim." "HER ŞEYİ YAPABİLİRİM AMA BÜYÜK RİSK VAR" "Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz." "İNŞALLAH LAYIK OLURUM" "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Bu daha farklı oldu. Transfer oldum ama sahaya çıkamıyorum. Sabırsızlanıyorum. İnşallah sahaya çıktığımda layık olurum."

"ÇUBUKLU'YU GİYİP SAHADA OLMAK İSTİYORUM" "Taraftarlarımız da sürekli mesaj atıyor, ne zaman oynayacağımı soruyorlar. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip, sahada olmak istiyorum. " "MESUT ÖZİL ÇOK MÜTEVAZİ" "Fenerbahçe'de çok tanıdığım arkadaşım var. Yabancılar da iyi karşıladı. Mesut ağabey de çok iyi karşıladı. Çok üst seviyeler görmüş biri ama çok mütevazi, bizden biri. Takımda hava çok güzel, Fenerbahçe'ye de geldiğim için çok mutluyum. " "KÖTÜ OYNASAM BİLE..." "Stada gidiyorum, o havayı solumak istiyorum ve bir an önce çıkıp mücadele etmek istiyorum. Kötü oynasam bile sahaya çıktığımda mücadelemi sonuna kadar vereceğim. " "İNŞALLAH EN ÜSTTE BİTİRİRİZ" "Süper Lig çok heyecanlı geçiyor. Dört büyük takım, ilk dörtte. Çok enteresan bir lig. Başakşehir'de oynarken hiç bu kadar şampiyonluk yarışı veren takım olmamıştı. Bizim takımımız çok iyi, kulübümüz çok iyi transferler yapmış. İnşallah sezon sonu bu işi en üstte bitiririz." "BENİ ALMAK İSTEDİKLERİNİ GÖSTERDİLER" "Emre ağabey, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Zaten idollerimden biri ve Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir'de ondan çok şey öğrendim. Bu seviyeye gelmemde ve daha da yükseğe çıkmamda onun etkisi var. Selçuk ağabeyle de beraber oynadık, onunla da çok şey paylaştık. Ali Koç başkanımıza, Emre ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim. Kulübe gelip, 3-4 kez görüştüler. Beni almak istediklerini gösterdiler. İnşallah ben de onlara layık olurum. "