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İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus için konuştu! ''Benim temennim...''

17.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Takımın bulunduğu durum ve kendi performansı hakkında konuşan milli oyuncu, Jorge Jesus'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili de sözler söyledi.

İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus için konuştu! ''Benim temennim...''
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JESUS, İNŞALLAH GİTMEZ"

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Jorge Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyleyen İrfan, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah takımdan gitmez, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan."

"YARI FİNALDEN SONRA MERT'İN DE SESİ KESİLDİ"

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"Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Bizim takımda da bir Messi-Ronaldo tartışması var. Mert Hakan, Ronaldo'nun daha iyi olduğu konusunda çok ısrarcı ancak ben Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın onu Dünya Kupası'nı kazanırken görmek istiyorum. Yarı finalden sonra Mert'in de sesi kesildi.(Gülerek)"


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İrfan Can Kahveci Jorge Jesus fenerbahçe 10

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