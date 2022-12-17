İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus için konuştu! ''Benim temennim...''

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JESUS, İNŞALLAH GİTMEZ"

Jorge Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyleyen İrfan, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah takımdan gitmez, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum. Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan."

"YARI FİNALDEN SONRA MERT'İN DE SESİ KESİLDİ"

"Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Bizim takımda da bir Messi-Ronaldo tartışması var. Mert Hakan, Ronaldo'nun daha iyi olduğu konusunda çok ısrarcı ancak ben Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın onu Dünya Kupası'nı kazanırken görmek istiyorum. Yarı finalden sonra Mert'in de sesi kesildi.(Gülerek)"



