İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli! Israrla istiyorlar

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında yaşanan tartışma krize dönüştü. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken, İrfan Can için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. (FB haberi)

İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli! Israrla istiyorlar
Berker İşleyen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe’de Samsunspor deplasmanının ardından beklenmedik bir olay yaşanmış ve yaşanan bu olay İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalmasıyla sonuçlanmıştı.

Golsüz biten karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci’nin soyunma odasında takım arkadaşlarına puan kaybı nedeniyle tepki gösterdiği, Archie Brown’un da bu sözlere karşılık vermesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandığı öne sürülmüştü.

TEDESCO: SAYGISIZLIK YOK

İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli! Israrla istiyorlar 1

Yaşananların ardından İrfan Can Kahveci’nin kulüp yönetimiyle görüşerek affını talep etmeye hazırlandığı iddia edildi. Teknik direktör Domenico Tedesco ise olayın büyütüldüğünü belirterek, iki futbolcunun da kendisine herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığını vurguladı.

AYRILIK RESTİ

İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli! Israrla istiyorlar 2

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen İrfan Can’ın, kadro dışı süreci uzarsa forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü ileri sürülüyor.

YENİ ADRESİ FRANSA OLABİLİR

İrfan Can Kahveci resti çekmişti, yeni takımı bile neredeyse belli! Israrla istiyorlar 3

Takvim’in haberine göre, Fransız ekibi Rennes 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu yakın takibe aldı. Ligue 1 temsilcisinin, İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki durumunu dikkatle izlediği ve kadro dışı sürecinin devam etmesi halinde ocak ayında resmi temaslara başlamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin de önümüzdeki günlerde deneyimli futbolcuyla bir araya gelerek geleceğine dair nihai kararı vereceği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
