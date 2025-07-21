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İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı Beşiktaş ile anılan milli oyuncuya yurt dışından teklif geldiği ve sarı-lacivertlilerin düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...
Emre Şen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Adı transferde ezeli rakip Beşiktaş ile anılan Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki milli yıldızı İrfan Can Kahveci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ AMA...

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama... 1

Fenerbahçe'den 3 milyon Euro kazanan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ın bu bedeli ödemesi halinde imzayı atabileceğini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin bırakmadığı İrfan Can Kahveci için flaş bir gelişme daha yaşandı.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama... 2

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli yıldıza Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’in talip olduğu ileri sürüldü. İrfan Can Kahveci'nin ilk düşüncesinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu bilinirken, sarı-lacivertlilerin kampı sonrası nihai kararın verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe
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