İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen çocuğa krampon hediye ettiler!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler; müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, takımının 3. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci'nin sevinç anında top toplayıcı çocukla yaşadıkları maça damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği mücadelede sarı - lacivertlilerin 3. golünü atan İrfan Can Kahveci, sayısını hamile olan eşine armağan etmek istemişti.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE TOP VERMEMİŞTİ

Gol sevincini gerçekleştirmek için top toplayıcı çocuktan top isteyen Kahveci'nin bu talebi, çocuk tarafından reddedilmişti.

KRAMPON HEDİYE ETTİLER

İrfan Can Kahveci'nin istediği sırada topu arkasına saklayan ve milli futbolcuya eliyle 'Git' işareti yapan o çocuğa Kayserispor taraftarlarından hediye verildi. Kapalı Kale Grubu'ndan bir taraftar, Mustafa isimli top toplayıcı çocuğa krampon verdi.

"KAYSERİSPOR TARAFTARINI GURURLANDIRDI"

Hediyesini Twitter hesabından paylaşan taraftar, "Dün, Kayserispor taraftarını gururlandıran kardeşimize tüm taraftarlarımız adına bir krampon hediye ettim. Helal olsun Kayseri'nin çocuğu Mustafa." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

