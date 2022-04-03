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İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen çocuğa krampon hediye ettiler!

03.04.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, ilk ve ikinci yarılarda bulduğu 2'şer golle mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 3. golünü atan irfan Can Kahveci, gol sevincini yapmak için top toplayıcıdan top istemiş ancak bu talebi çocuk tarafından reddedilmişti. O çocuğa Kayserispor taraftarları tarafından hediye verildi.

İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen çocuğa krampon hediye ettiler!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler; müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, takımının 3. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci'nin sevinç anında top toplayıcı çocukla yaşadıkları maça damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği mücadelede sarı - lacivertlilerin 3. golünü atan İrfan Can Kahveci, sayısını hamile olan eşine armağan etmek istemişti.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE TOP VERMEMİŞTİ

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Gol sevincini gerçekleştirmek için top toplayıcı çocuktan top isteyen Kahveci'nin bu talebi, çocuk tarafından reddedilmişti.

KRAMPON HEDİYE ETTİLER

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İrfan Can Kahveci'nin istediği sırada topu arkasına saklayan ve milli futbolcuya eliyle 'Git' işareti yapan o çocuğa Kayserispor taraftarlarından hediye verildi. Kapalı Kale Grubu'ndan bir taraftar, Mustafa isimli top toplayıcı çocuğa krampon verdi.

"KAYSERİSPOR TARAFTARINI GURURLANDIRDI"

Hediyesini Twitter hesabından paylaşan taraftar, "Dün, Kayserispor taraftarını gururlandıran kardeşimize tüm taraftarlarımız adına bir krampon hediye ettim. Helal olsun Kayseri'nin çocuğu Mustafa." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor İrfan Can Kahveci
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