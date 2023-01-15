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İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti! Hemen masadan kalktılar...

15.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Haji Wright transferi için tüm şartlar zorlanıyor. Antalyaspor kulübüne 3 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler bu paranın yanında Bruma, Lemos ve Nazım Sangare'yi verdi. Antalyaspor ise bu oyuncuları beğenmeyerek Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi istedi. Yönetimi bile şaşırtan bu karşı teklifin ardından sarı-lacivertliler masadan kalktı.

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti! Hemen masadan kalktılar...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gol yollarındaki sorunu çözmek için Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'ı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'ye şok bir cevap geldi. Antalyaspor'a yapılan teklif olumlu bulunmazken, gelen karşı teklif herkesi şaşırttı.

OYUNCULARI BEĞENMEDİLER

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3 milyon Euro + Bruma, Lemos ve Nazım'ı öneren sarı-lacivertliler istediği karşı cevabı bulamadı. Antalyaspor tarafından reddedilen Fenerbahçe karşı teklifle şoke oldu.

SADECE TAKAS!

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Fenerbahçe'de kötü günler geçiren İrfan Can Kahveci'yi isteyen Antalyaspor, Haji Wright ile takas olarak yıldız oyuncuyu istedi. Bu istek karşısında şoke olan sarı-lacivertliler hemen masadan kalktı.


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