İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti! Hemen masadan kalktılar...

Gol yollarındaki sorunu çözmek için Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright'ı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'ye şok bir cevap geldi. Antalyaspor'a yapılan teklif olumlu bulunmazken, gelen karşı teklif herkesi şaşırttı.

OYUNCULARI BEĞENMEDİLER

3 milyon Euro + Bruma, Lemos ve Nazım'ı öneren sarı-lacivertliler istediği karşı cevabı bulamadı. Antalyaspor tarafından reddedilen Fenerbahçe karşı teklifle şoke oldu.

SADECE TAKAS!

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren İrfan Can Kahveci'yi isteyen Antalyaspor, Haji Wright ile takas olarak yıldız oyuncuyu istedi. Bu istek karşısında şoke olan sarı-lacivertliler hemen masadan kalktı.



