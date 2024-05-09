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  4. Irına Shayk 84 bin Swarovski kristalli elbisesinin askısını indirip poz verdi

Irına Shayk 84 bin Swarovski kristalli elbisesinin askısını indirip poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 15:21
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"Berrak kristal renginin zamansız güzelliği ve ışıltılı kalitesi, havanın narin ama güçlü özünü mükemmel bir şekilde yansıtan ikonik bir görünüme ilham verdi" diyerek hazırlanan Irına Shayk'ın elbisesi hayranlarından tam not aldı. Model bir göğsünü kapatarak verdiği pozla olay oldu.

Irına Shayk 84 bin Swarovski kristalli elbisesinin askısını indirip poz verdi

Rus model Irina Shayk, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2017’de Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Shayk ve Cooper, 2019 yılında ise yollarını ayırmaya karar vermişti.

Shayk bu dönemden sonra hem özel hayatıyla hem de işiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Rus model son olarak Met Gala'da boy gösterdi.

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84 bin Swarovski kristaliyle parıldayan elbisesiyle gecede yer alan güzel model geceden pozlarını da paylaştı.

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Shayk, son zamanlardaki transparan trendine uygun olarak, altı zanaatkâr tarafından 200 saat boyunca işlenen, tamamen Swarovski kristallerinden oluşan görünmez bir ağdan yapılmış tam boy elbisesiyle şov yaptı.

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Gecenin sonunda askısını indirerek bir göğsünü eliyle kapatarak poz veren Irina Shayk hayranlarından beğeni aldı.


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Irina Shayk Model
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