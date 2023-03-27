Irina Shayk'ın hafta sonu kaçamağı... Küçük bikinisini giyip kaslarını sergiledi

Moda dünyasının son yıllardaki en gözde yüzlerinden biri olan Irina Shayk hafta sonu kaçamağından paylaşımlar yaptı.

Ünlü manken Irina Shayk; geçtiğimiz aylarda 2019'da ayrıldığı, kızının babası Bradley Cooper ile birlikte tatile çıkmış; birlikte çekilen pozlarını kalp emojileriyle paylaşarak Hollywood yıldızı ile tekrar bir araya gelip gelmediğiyle ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Özel hayatıyla ve podyumda fırtınalar estirmesiyle tanınan model hafta sonunda keyif yaptı.



İki parçadan oluşan bikinisiyle ayna karşısında fit fiziğini sergileyen Irına Shayk sosyal medyayı salladı.

Küçük bikinisiyle kıvrımlarını gösteren modele bir bakan bir daha baktı.



