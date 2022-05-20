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Irina Shayk mayo tanıttı! Hayranlarını mest eden pozlar

20.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Anine Bing’in 2022 resort koleksiyonunu tanıtmak üzere objektif karşısına geçti. Ünlü modelin mayolu fotoğrafları siyah-beyaz yayınlandı.

Irina Shayk mayo tanıttı! Hayranlarını mest eden pozlar

Irina Shayk, Anine Bing'in yeni sezon mayolarını Miami sahillerinde tanıttı. 2022 resort koleksiyonu için objektif karşısına geçen Rus model, markanın 10'uncu yılı için çıkarılan resort koleksiyonunda yer alan tek parça mayolar, bikiniler, büyük beden gömlek ve şortlarla poz verdi.

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36 yaşındaki modelin kampanya fotoğraflarını Chris Colls çekti. Fotoğraflar siyah-beyaz olarak paylaşıldı.

Eski bir model olan Anine Bing, tasarımcı olduktan sonra 2012'de kendi adını taşıyan moda markasını kurdu. Bing, markanın yüzü olan Shayk'ı tanıtırken, "Irina klasik ve zamansız güzelliğiyle Anine Bing'in ilk yüzü olmak için mükemmel bir isim" ifadesini kullandı.

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