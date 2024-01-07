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  4. Irına Shayk muhteşem fiziğini sergiledi! Ayna karşısında iç çamaşırlı poz

Irına Shayk muhteşem fiziğini sergiledi! Ayna karşısında iç çamaşırlı poz

07.01.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper ile tekrar bir araya geldiği konuşulan Irina Shayk, tatilde eski aşkına üstsüz poz verince olay olmuştu. Shayk son olarak da iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti.

Rus model Irina Shayk, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2017’de Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Shayk ve Cooper, 2019 yılında ise yollarını ayırmaya karar vermişti.

Çocukları için sık sık görüşen çift geçtiğimiz aylarda tatile çıkarak gündem oldu. Öyle ki güzel model eski aşkına üstsüz poz verip adından söz ettirmeyi de başardı.

Model hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 37 yaşındaki Rus model, 23,3 milyon Instagram takipçisi için paylaştığı tatil fotoğraflarında çiçek desenli, minicik bir bikiniyle göz kamaştırdı.

Irina ayrıca, fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiği belli olmasa da, siyah bikinisiyle inanılmaz derecede formda olan kıvrımlarını sergilemekten de çekinmedi.

Tangasıyla ayna karşısında şekilden şekle giren model yıllara meydan okuyor.

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