Irmak Ünal koronavirüs oldu! 'Yaptığım bir hata...'

Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor! Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünal açılamasında 4 gündür korona ile boğuştuğunu duyurdu ve şunları söyledi:"‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim.

'İLACIM BANA ULAŞAMADI'

Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Herkes farklı geçiriyor. Ancak uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim. Çünkü ben kendimce kurallarım var annem ve üvey babam kronik hasta çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Kimsenin seyahati beni ilgilendirmiyor ama seyahat sonrası karantinanız beni ilgilendiriyor."

Ünal açıklamasının devamında "Çok sert geçiyor perişan oldum. Çevremizdeki insanlar için dikkatli olmak zorundayız. Çok sağlıklı olmama rağmen benim vücudumda yenik düştü. Lütfen kapalı alanlarda da maske takın" dedi.

Ünal 3 gündür ilacını alamadığını hala kendisine ilaç ulaşamadığını söyledi. Sisteme bile pozitif olduğunun geçmediğini söyledi.

