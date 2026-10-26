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Emel Yıldırım konserde ortaya çıktı! "Emekli oldum"

1993 Türkiye İkinci Güzeli seçilen, bir dönem Erdal Acar ile evli olan oyuncu, model ve tasarımcı Emel Yıldırım, uzun süren sonra Deha Bilimlier’in Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Yıldırım, emekli olduğunu açıklarken yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkat çekti.

Emel Yıldırım konserde ortaya çıktı! "Emekli oldum"

1993 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan ve bir dönem Erdal Acar ile evli olan oyuncu, tasarımcı ve model Emel Yıldırım yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Emel Yıldırım, Deha Bilimlier’in Harbiye Açıkhava konserinde objektiflere yansıdı.

Emel Yıldırım konserde ortaya çıktı! "Emekli oldum" 1

Basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım, uzun zamandır neler yaptığına ilişkin sorulara samimi yanıtlar verdi. Artık herhangi bir işle uğraşmadığını söyleyen Yıldırım "Emekli oldum" dedi. Emel Yıldırım, zamanını çocuklarını büyüterek ve gezerek geçirdiğini söyledi.

Emel Yıldırım'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne de beğeni yağdı.
Emel Yıldırım konserde ortaya çıktı! "Emekli oldum" 2

Emel Yıldırım, 1995 yılında ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ klibinde yer almıştı. O dönem Yıldırım İbrahim Tatlıses ile 13 bölüm süren ‘Aşık Oldum’ dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

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Erdal Acar
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