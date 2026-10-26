Heidi Klum'un Cadılar Bayramı kostümü merak ediliyor! Paylaşıma yorum yağdı

Heidi Klum, efsanevi Cadılar Bayramı partisine yalnızca bir hafta kala 2026 kostümüne ilişkin hayranlarına gizemli bir ipucu daha verdi. Her yıl bomba kostümlerle kamera önüne çıkan 53 yaşındaki model, Instagram hesabından insan iç organlarını andıran ürkütücü aksesuarların yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Klum, paylaşımına Cadılar Bayramı emojileriyle birlikte, “Kostümüm ne olacak? Bir hafta kaldı…” notunu düştü.

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"ÇOK KANLI OLACAK"

Hayranlarından biri, daha önce kostümünün “çok kanlı” olacağını söyleyen Klum'un bir otopsi sahnesini canlandıracağını tahmin etti. Bazıları ise ünlü modelin The Last of Us dizisindeki bir zombiye dönüşüp dönüşmeyeceğini merak etti.



Bir başka kullanıcı da kısaca, “İç organlar mı? İğrenç" derken bir başkası "Merak içindeyim" dedi.

Klum, son birkaç yıldır New York'ta düzenlediği ikonik Cadılar Bayramı partisinde giydiği sıra dışı kostümlerle adından söz ettiriyor. Heidi Klum'un bugüne kadarki en çok konuşulan kostümlerinden biri ise 2022 yılında giydiği dev solucan kostümüydü.