İrmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı malzemeleri neler? İşte irmik tatlısının tarifi...

Tadıyla gönüllerde taht kuran irmik tatlısı ülkemizde sıkça ve sevilerek tüketiliyor. Yemekten sonra veya özel günlerde sıklıkla tercih edilen irmik tatlısı genellikle çayın yanında yer alıyor. Üstelik bu tatlı, her mutfakta bulunacak malzemelerle hazırlanıyor. İrmik tatlısı tarifi ve yapılışı...

İRMİK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

Bir kaç damla limon suyu

1 su bardağı irmik

Elenmiş 1 su bardağı un

Elenmiş 1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 su bardağı su

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

İrmik tatlısının şerbetini hazırlamak için tencerede su ve şekeri karıştırın. Sonrasında şerbeti orta ateşte kaynatın. Aradan 20 dakika geçtiğinde limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın, ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Kekini hazırlamak için şekeri ve yumurtayı kaba alın ve köpük halini alana dek karıştırın. Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ilave edin, karıştırmayı sürdürün. Elenmiş un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, çırpın.

Kek harcını tereyağı ile yağlanan kare borcama boşaltın ve önceden ısıtılan 170°C fırında 30 dakika pişirin. Kek piştiğinde fırından alın ve keki ılıması için bekletin. Sonrasında kekin üzerine şerbetin yarısını dökün. Keki dilimleyin ve şerbetin kalanını da dökün. Dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.



