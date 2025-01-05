EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. İrsal-i mesel nedir? İrsal-i mesel örnekleri nelerdir?

İrsal-i mesel nedir? İrsal-i mesel örnekleri nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.12.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edebi metinlerde anlatıma güç kazandırmak için yazar tarafından uygun anlatım biçimleri, yöntemleri ve yardımcı teknikler kullanılır. Bu sayede hem anlatım daha da güçlendirilir hem de roman ya da öykü olması fark etmeksizin edebi metin zenginleşir.

İrsal-i mesel nedir? İrsal-i mesel örnekleri nelerdir?

Tartışma, öyküleme, betimleme gibi çeşitli anlatım türleri bulunur. Romanlarda, öykülerde ya da dramatik eserlerde yazarın karakterlerini güçlendirmek ve derinlikli hale getirmek için ya da olay olabilecek en etkili biçimde aktarabilmek için başvurduğu bazı yöntemler vardır. Bir durum, bir olay, bir duygu ya da bir düşünce aktarılırken amaca uygun yöntemler ve teknikler seçmek son derece önemlidir.

İrsal-i mesel nedir?

Genel olarak bir konuyu ya da durumu anlatırken çok sık başvurulan bir yöntem olan İrsal-i mesel kısa adı ile örnek vermektir. Kelime anlamı olarak ilginç ya da çarpıcı anlamına gelir. Türk dilinde bir örnekle açıklamak ya da bir şey anlatırken örnek vermek İrsal-i mesel yapıldığının işaretidir. Bir kavram, bir durum bu sayede çok daha iyi anlatılmış olur.

Bir konuyu daha anlaşılır, daha açık, daha net bir biçimde ifade edebilmek için İrsal-i mesel tekniğine başvurulabilir. Farklı örnekleri ve kullanım biçimleri bulunan İrsal-i mesel masalları, öyküleri, atasözlerini açıklamak için de kullanılmaktadır. Anlatıma güç kazandırır ve ifadeyi daha net hale getirir. Herhangi bir fikir, düşünce ya da duygu somutlaştırma amacı ile İrsal-i mesel ile açıklanabilir. Hem mantık alanında hem de edebi metinlerde İrsal-i mesel kullanılır.

İrsal-i mesel tekniğinde ortaya konmuş olan söz, doğruluğu herkes tarafından kabul görebilecek bir söz olur. Örnek olarak hayatın sonlu oluşu gösterilebilir. Türk Dil Kurumu resmi internet sayfasında ve yayınladığı Türkçe Sözlüklerde irsali kelimesini gönderme olarak tanımlamıştır.

Söze güç katmak için kullanılır ve bir dizede ya da bir beyitte atasözü benzeri bir özlü söz kullanma sanatıdır. Şiirde de kullanılan İrsal-i mesel tekniği şiirde pekiştirme yapmak amacı ile kullanılır. Bu sayede şiirde anlatılmak isteneni daha anlaşılır kılmak mümkün olabilir.

İrsal-i mesel örnekleri nelerdir?

İrsal-i mesel kullanımına çeşitli örnekler verilebilir. Bu örneklerden bazıları şu şekildedir:

  • Atasözleri ve deyimlerde
  • Edebiyat alanında ve hikâyelerde
  • Mantık alanında

Örnek açıklamalar:

  • “Ayağını yorganına göre uzat” atasözü, insanların harcamalarını gelirlerine göre yapmaları gerektiğini anlatan bir örnekleme yani İrsal-i mesel türüdür.
  • “Dost dediğin kara günde belli olur” atasözü gerçekten dost olan kişilerin zor zamanlarda kendini göstereceğine ve yardım eli uzatacağına dair bir örneklemedir.
  • Mantık alanında bir ilkenin ya da kuralın doğru olduğunu ispatlamak için İrsal-i mesel kullanılır. Örnek olarak: Tüm kuşlar uçabilir, ördek de bir kuştur demek ki ördek de uçabilir.
  • Edebiyat alanında öykülerde ya da romanlarda da İrsal-i mesel kullanılabilir. Bir yazar insanların fedakarlıkları ile bencillikleri arasındaki belirgin farkları konu etmek ya da açıklamak için çok zengin bir insan ile çok fakir bir insan üzerinden anlatım yapabilir.
  • İnsani durumlar ile ilgili de İrsal-i mesel yapılabilir. Örnek olarak “Bir çiçekle bahar geçmez” ifadesi aslında tek başına yapılan hiçbir şeyin daima yeterli olmayacağı ya da olamayacağı gerçeği ile ilgilidir. İnsanlar herhangi bir konuda başarılı olabilmek istiyorlarsa birbirleri ile uyum içinde çalışmalı ve el birliği ile hareket edebilmelidirler anlamına gelir.
  • “Bir kuyuya bir yaş atılırsa su değişebilir” ifadesi, küçük bir hareketin, eylemin ya da söylemin çok büyük ve geniş bir etki yaratabileceğini anlatır. Büyük adımlara gerek olmadan da bir şeylerin değiştirilebileceği gerçeği bu söz ile özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:
konu anlatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Kadıköy'de En-Nesyri'nin gecesi!

Kadıköy'de En-Nesyri'nin gecesi!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

RTÜK kararı sonrası yayın akışından çıkarıldı! O dizi bu akşam yok!

RTÜK kararı sonrası yayın akışından çıkarıldı! O dizi bu akşam yok!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.