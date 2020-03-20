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İş adamı Aldudak: "Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, vatandaşlara çağrıda bulunarak korona virüs salgını nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uymalarını istedi.Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de görülen korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İş adamı Aldudak: "Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım"

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, vatandaşlara çağrıda bulunarak korona virüs salgını nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uymalarını istedi.
Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de görülen korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin bütün birimleriyle, korona virüs ile topyekun bir mücadele başlattığını ve bu mücadelenin olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Aldudak, “Azami ölçüde hepimizin dikkat etmesi gereken hususların başında çevre temizliği ve bireysel temizlik gelmekte. Bilindiği üzere, dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs ile mücadele, çok yönlü bir şekilde devam etmekte. Bunun yanı sıra, her çıkış ve dönüşlerde, ellerimizi ve yüzümüzü sabunlu suyla yıkamalıyız. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2 Mart tarihi itibariyle korona virüs ile ilgili ilan ettiği salgını uyarısı sonrası, dünya genelinde de tedbirler üst düzeye çıkarılmış durumda. Korona virüs gibi, dünya genelinde eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara bu isim veriliyor ve ülkeler, hastalık ile ilgili tedbirler alınması konusunda uyarılıyor. Elbette ki tedbiri elden bırakmayalım, fakat paniğe de kapılmayalım. Sağduyulu davranmalı, özellikle kamuoyunu yanıltarak, toplumda infiale sebep olacak, kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeliyiz. Özellikle sosyal medyada bu tip paylaşımlar yapanlara itibar etmeyelim. Resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra, Sağlık konusunda uzmanların görüşlerini takip edip, ona göre hareket edelim. Zaruri olmadıkça evden dışarıya çıkmaktan kaçınalım. Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım. Allah’ın izniyle, bu zorlu süreci de atlatacak ve yeniden huzura kavuşacağız” dedi.

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