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İş dünyası "yeşil dönüşüme" odaklandı

02.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ünlü: - "Bu sene Yeşil Dönüşüm Komisyonu’nu kurduk. Komisyona güzel bir katılımımız var. Amacımız KOBİ'ler başta olmak üzere tüm sanayi kesiminin ve iş insanlarının 'yeşil dönüşüm' sürecinin lügatına hakim olmalarını sağlayabilmek" - "Herkes için hem çevremiz hem dünyamız hem de şirketlerin kendi özelinde çok önemli bir konu olduğu için yeşil dönüşüm konusu üzerinde duruyoruz"

MELİKE KESKİN - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ünlü, iş dünyasında "yeşil dönüşüm" ile sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı da olan Ünlü, AA muhabirine, 21-25 Şubat'ta Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nın bütün sektörlerde olduğu gibi sanayi ve finans sektörlerinde de büyük yansımalarının olacağına inandığını söyledi.

Çıkan tavsiye kararlarının uygulanmasıyla hem ülke hem de tüm dünyada etkili adımların atılacağını vurgulayan Ünlü, beklentilerinin "yeşil dönüşüm" sürecinde Türkiye'nin doğru politikalarla bu işin öncülüğünü, liderliğini, rol modelliğini yapan bir ülke konumuna gelmesi olduğunu dile getirdi.

Bunun başta Türk sanayisi ve KOBİ'lerine yansımalarının doğru şekilde olması için şurayı takip ettiklerini anlatan Ünlü, TÜRKONFED çatısı altında birçok çalışma komisyonunun bulunduğunu kaydetti.

Ünlü, önceki dönemlerde dijitalleşmeye çok önem verdikleri için Dijitalleşme Komisyonu'nun çok aktif çalıştığına değinerek, "Bu sene Yeşil Dönüşüm Komisyonu'nu kurduk. Komisyona güzel bir katılımımız var. Amacımız KOBİ'ler başta olmak üzere tüm sanayi kesiminin ve iş insanlarının ‘yeşil dönüşüm’ sürecinin lügatına hakim olmalarını sağlayabilmek." dedi.

Yeşil dönüşümün önemli bir çevreci adım olduğuna dikkati çeken Ünlü, doğayı korumanın toplumların sağlığına, sosyal hayatına ve ekonomisine de getiriler kazandıracağını söyledi.

- "Enerji maliyetlerini aşağı çekme yönünde de çok önemli bir etmen"

Ünlü, dönüşümün sağlanması için iş dünyasının bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte hem KOBİ'lerimiz hem de iş dünyamız için yol haritası hazırlamaya çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok kanun ve yönetmelik hem Türkiye'de hem dünyada yürürlüğe giriyor. En büyük hedefimiz iş dünyasının 'ne yapacağım' şaşırmalarını yaşamaması için onlara yol göstermek, yardımcı olmak. Yeşil dönüşüm sadece iklim değişikliğiyle mücadele için değil, aynı zamanda enerji maliyetlerini aşağı çekme yönünde de çok önemli bir etmen. Dönemimizin en büyük kavramı sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik için özel şirketlerde karınızı koruyabilmeniz, maliyetinizi azaltmanız lazım. Yeşil dönüşüm bu noktada da onlara destek oluyor. Dolayısıyla herkes için hem çevremiz hem dünyamız hem de şirketlerin kendi özelinde çok önemli bir konu olduğu için yeşil dönüşüm konusu üzerinde duruyoruz."

- "8 şehirde çalıştaylar düzenleyip, sonuçlarını raporlaştıracağız"

Yeşil dönüşüm için devlet desteğinin çok önemli olduğunu aktaran Ünlü, "Devlet teşvikleri, teşvik mekanizmaları da geldiği için sanayicimiz, yatırımcımız bu konuda hızlıca aksiyona geçmeye başladı bile. Bir diğer önemli konu, finans sektörü tarafı. Finans sektörü de çevreyi kurtarmaya çalışıyor. Çünkü gelecek olmazsa kredi verecek kimse olmaz, finansman sektörü olmaz. Dolayısıyla şu dönemde finans sektörü de özelikle bu yeşil dönüşüm projesini odağa aldı." diye konuştu.

TÜRKONFED'in Yeşil Dönüşüm Komisyonu'na ilişkin bilgi veren Ünlü, "Bizler iş dünyasının yeşil dönüşüme odaklanması için çalışıyoruz. Bu noktada bütün çalışmalarımıza hızlandırarak devam ediyoruz. Kısa zamanda bunun sonuçlarını almaya başlayacağız. Şu anda Yeşil Dönüşüm Komisyonu olarak Türkiye'nin 8 farklı şehrinde çalıştaylar düzenliyoruz. Bütün bu çalıştayların sonunda bir sonuç raporu hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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