İş garantili mesleki eğitim özel öğrencileri hayata bağlıyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan hafif düzeyde zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okuldaki atölyelerde aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olup iş hayatına atılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2019'da açılan ve yapılan düzenlemeyle ilk olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulunda, 75 öğrenci eğitim alıyor.

Özel öğrenciler, 9. sınıftan başlayarak aldıkları eğitimle yeteneklerine göre sınıflandırılarak bir üst sınıfa geçince bu yeteneklerine göre yetiştiriliyor.

Bir üst sınıfta açılan el sanatları, giyim, bilişim ile yiyecek ve içecek atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, eğitmenlerin yardımıyla mesleki yeterlilik kazanmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da yakalıyor.

Öğrenciler, bu sayede okul bitimine kadar bir yandan dikiş makinesi yardımıyla çanta, bileklik, önlük gibi malzemeleri yaparken bir yandan da kendi hayal güçlerini kullanarak bilgisayar aracılığıyla broşür, afiş gibi birçok ürünü yapabiliyor.

Sosyalleşmenin kendilerine verdiği avantajla insanlarla daha iyi iletişim kurmayı başaran öğrenciler, dışarıdan gelen siparişleri hazırlayıp satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra mezun olduktan sonra okulun anlaşma yaptığı birimlerde çalışma hayatına atılma imkanına kavuşacak.

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hacer Türk, AA muhabirine, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete giren okulun hafif düzey zihinsel ve otizmli çocuklara eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerin özel olarak eğitildiğini belirten Türk, "Biz bu bireylere meslek lisesi statüsünde meslek eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız 9. sınıfta bilişim, el sanatları, giyim ile yiyecek ve içecek bölümleri gibi 4 farklı alanların hepsinde eğitim alıyor. Daha sonra komisyon birimimizce çocuk hangi alanda yetenekliyse ona göre yönlendiriyoruz. 10. sınıfta çocuklar belirlenen alanlarda eğitime devam ediyor." dedi.

Türk, öğrencilerin kendi becerilerine göre eğitim aldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Temel akademiden başlayıp özel eğitim ve öğretmenlerimizin eşliğinde eğitimlerini veriyoruz. Çocuklarımız öğrendiklerine göre kendilerini geliştirip yeteneklerinin farkına vardıktan sonra özgüvenleri artıyor. Önceki dönemlerde 'ben yapamam' diyenler şimdi çok güzel kaliteli ürünler ortaya koyarak kendilerini kanıtlıyor." diye konuştu.

- "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin iş garantileri var"

Okul olarak kısa sürede güzel işlere imza attıklarını kaydeden Türk, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız kendilerini yeteri kadar ispatladı. Demek ki onların buna ihtiyacı varmış, birilerinin onların ellerinden tutması gerekiyormuş. Burası kendilerini ispatlamaları için çok güzel bir ortam oldu. Öğrencilerimiz dışarıdan aldığımız siparişleri satabiliyor. Okulumuzun afiş ve broşürlerini hazırlıyorlar. Satışların ardından döner sermayeden ücret alıyorlar. Para kazanmaları ve değer gördüklerini hissetmeleri kendilerini iyi hissettiriyor. Bu durum, çocukların kendilerini kanıtlamalarını ve gelecekte meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin iş garantileri var. İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak protokoller yaptık. Mezun olanların belediye, üniversite ve tekstil kentte işleri hazır."

Türk, ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatarak, 'benim çocuğum yapamaz' diyen bazı ailelerin çocuklarının yeteneğine inanamadığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 21 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Sevilay Ertekin de iki senedir okula geldiğini ve aldığı eğitimin sonunda bilgisayar bölümünü seçtiğini anlattı.

İlk zamanlar zorlandığını dile getiren Ertekin, "Zorlansam da yapabileceğimi düşündüm. Bilgisayarda tasarım, afiş, broşür yapıyorum, bunları daha önce bilmiyordum okula geldikten sonra öğrendim. Önceden içime kapanık yaşıyordum ama burada insanlarla iletişim kurmaya başladım. Önceden bilgisayarı açıp kapatmaktan, burada oyun oynamaktan başka bir şey bilmiyordum ama şimdi birçok şeyi öğrendim. Mezun olunca hastanelerin randevu veren ve kayıt alan yerlerinde çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Vural Yaz ise el sanatları bölümünde eğitim aldığını belirterek, "Hocalarımızın yardımıyla dokuma yapıyorum. Aldığımız siparişlerde kim ne istiyorsa ona göre çanta, bileklik gibi malzemeler yapıyoruz." dedi.

