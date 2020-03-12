İş kadınlarından ortak mesaj: “Kendinize Güvenin”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 6. Meslek Komitesi Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle iş kadınlarına nezaket ziyareti programına devam etti.

Çerkezköy TSO 6. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Nazan Çoban, Komite Üyeleri Ramazan Tahir Eke ve Yavuz Dede, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Bilgen’in katıldığı ziyaret programında Denge Catering Firma Sahibi Filiz Denge ve Fourstone Tekstil Firma Yöneticisi Elif Atalay ziyaret edildi. Oda Heyeti, iş kadını Filiz Denge’yi başarılarından dolayı tebrik etti. Burada bir konuşma yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, “Kadınlarımız hayatın her alanında var olmalı. Annemiz, kardeşimiz, çocuğumuz olmalarının yanı sıra iş hayatında yöneticimiz, çalışanımız, rakibimiz de olmalı. Hem bir anne hem de istihdam sağlayan bir iş kadını olduğunuz yani bu iki ayrı alanı da başarıyla yürüttüğünüz için sizinle gurur duyuyoruz” dedi. Oda Heyetine teşekkür eden Filiz Denge, İşletme mezuniyetinin ardından iş hayatına atıldığını ve 20 yıldır çalıştığını söyleyerek "Muhasebe yöneticisi olmak amacıyla çıktığım yolda şuan bir işletme sahibiyim. Fiziksel güç gerektirmediği sürece kadınların yapamayacağı bir iş olduğuna inanmıyorum. Kadınlarımızın bu cesarete sahip olması gerek. İş hayatında aktif rol alarak, bu alanı renklendirmeleri gerek diye düşünüyorum" dedi.