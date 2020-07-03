YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İş makinesi ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

İş makinesi ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de iş makinesi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Lalebeli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Şener G.’nin kullandığı 38 KT 574 plakalı minibüs iş makinesi ile çarpıştı.

Kayseri’de iş makinesi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Lalebeli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Şener G.’nin kullandığı 38 KT 574 plakalı minibüs iş makinesi ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Şener G. ile birlikte Zeynep T.(63), Muazzez G. (53), Nuran S.(60) ile iş makinesinde bulunan Hacı. K. ve Serdar K. yaralandı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.