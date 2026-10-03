İş makinesine takılan paslı parçalar hazine çıktı! Tam 2 bin 200 yıllık

Avusturya'da Tuna Nehri'nde çalışan işçiler, tesadüfen hazine buldu. 2 bin 200 yıllık olduğu tespit edilen bu demir hazine arkeologlara göre yaklaşık 500 kılıç veya 8 bin demir çivi üretmeye yetecek büyüklükte.

2019 yılındaTuna Nehri'nin kıyısında çakıl çıkaran işçiler, iş makinesinin paslanmış ve iki ucu farklı biçimde şekillendirilmiş bazı demir parçalarını yüzeye çıkardığını fark etti. Buluntuların tarihi öneme sahip olabileceğini düşünen işçiler durumu Avusturya Federal Anıtlar Dairesi'ne bildirdi.

Innsbruck Üniversitesinden arkeolog ve araştırmanın başyazarı Peter Trebsche, keşfin hurdacılara gitmeden fark edilmesini adeta küçük bir mucize olarak değerlendirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen arkeologlar, işçilerin çıkardığı çakıl yığınlarını bu kez elle incelemeye başladı.

Çalışmalar sonucunda 193 adet tamamen korunmuş demir külçe ile yüzlerce parça bulundu. Araştırmacılar parçaları bir araya getirdiklerinde yükün en az 500 demir külçeden oluştuğunu hesapladı.

TOPLAM AĞIRLIĞI 1 TONU AŞIYOR

Bulunan demirlerin biçimi söğüt yaprağını andırıyor. Parçaların bir ucu sivri, diğer tarafı ise daha düz bir yapıya sahip. Tam halde bulunan külçelerin ortalama uzunluğu 30 santimetrenin biraz altında, ağırlığı ise yaklaşık 2 kilogram. Araştırmacılara göre nehirde bulunan demir yükünün tamamı en az yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı.

Buluntuların önemli bir bölümü kum ve çakılla kaplıydı. Trebsche, demirlerin yaklaşık üçte birinin çakıl işleme tesisindeki kırıcıdan geçerken üzerindeki tabakaların istemeden temizlendiğini belirtti.

2 BİN 200 YIL ÖNCE TUNA'DA BATMIŞ OLABİLİR

Buluntular MÖ 3. veya 2. yüzyıla, yani Demir Çağı'nın son dönemlerine tarihlendiriliyor. Ancak demirlerin Tuna Nehri'nin dibine tam olarak nasıl ulaştığı kesin olarak bilinmiyor. İş makinesinin çalışması sırasında buluntuların orijinal konumu bozulduğu için arkeologların kullanabileceği bazı önemli ipuçları da kayboldu.

Bölgede herhangi bir tekne veya gemi kalıntısına rastlanmadı. Buna rağmen demirlerin miktarı ve bulunduğu konum nedeniyle araştırmacılar, külçelerin nehir üzerinden taşındığı sırada bir gemi kazası sonucunda kaybolmuş olmasının "yüksek ihtimal" olduğunu düşünüyor. O dönemde malların nehirler üzerinden teknelerle taşınması yaygın bir yöntemdi. Ancak araştırmacılara göre tek seferde bu kadar büyük miktarda demirin ticarete konu olması oldukça sıra dışı.

Bilim insanları, bu dev yükün karşılığında altın, gümüş, sığır, at, zorla çalıştırılan insanlar, askeri hizmet veya çeyiz gibi dönemin son derece değerli karşılıklarından birinin verilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Görseller yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.