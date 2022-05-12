İş sağlığı ve güvenliği bilinci mobil uygulamayla yaygınlaştırılacak

ORHAN ONUR GEMİCİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl vatandaşların kullanımına sunduğu "İSGInfo Assist" isimli uygulamayla işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini artırmayı hedefliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada her 1 saniyede 11 iş kazası yaşanırken, her yıl 2,5 milyona yakın kişi iş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalıyor.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunda en önemli adım ise 2012'de 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"nun yayımlanmasıyla atıldı.

Kanunun çıkmasının ardından bugüne kadar ülke genelinde iş yeri sayısı yüzde 21,7, çalışan sayısı yüzde 52,9 artmasına rağmen 100 bin işçide ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı oranı yüzde 40,4 azaldı.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının önde gelen isimleri, kanunun çıkmasından sonra büyük oranda azalan ancak sıfırlanmayan iş kazalarına bağlı ölümlerin hiç yaşanmaması için toplumda bir bilinç ve kültür oluşturulması gerektiğine dikkati çekiyor.

- "İSGInfo Assist" geçen yıl başladı

İş yerlerinde can kayıplarına neden olabilecek ihmallere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, daha güvenilir ve sağlıklı iş sahalarının oluşturulmasını sağlamak amacıyla geçen yıl temmuz ayında "İSGInfo Assist" isimli mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Bakanlığın ilk mobil uygulaması özelliğini taşıyan "İSGInfo Assist" aplikasyonunu bugüne kadar 8 bin 670 kişi akıllı cep telefonuna indirdi.

Uygulamayla maden sektörü başta olmak üzere tüm iş kollarındaki işçi ve işverenlerle iş yerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yanı sıra toplumun tamamının iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması hedeflendi.

İş kazası ve işe bağlı hastalıkların yoğun yaşandığı sektörlerde temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında kullanıcıya bilgi sağlayan uygulamayla İSG profesyonelleri, görev yaptıkları iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurgulayabiliyor ve bu verilere her an ulaşabiliyor.

- Uygulama İSG dokümanlarına erişim kolaylığı getiriyor

Uygulamanın "İSG Kütüphanem" sekmesindeki sektörel İSG rehberleri, kontrol listeleri, acil durumlar, kişisel koruyucu donanımlar, iş ve mesleğe bağlı hastalıklar ve istatistikler başlıklarındaki alt modüllerden iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin dokümanlara ulaşabiliyor.

İSG profesyonelleri, görev yaptıkları iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliğini artırmak için uygulamanın pusula, hesaplama asistanı ve 5x5 matris risk analizi arayüzlerinden faydalanabiliyor.

Kullanıcılar, uygulama sayesinde eğitimleri, sağlık izleme takvimini, tahlisiye ve acil durum ekibini oluşturabiliyor, ramak kala önlenen iş kazalarının kayıtlarını tutabiliyor.

