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İş sahibi olan engellilerin sevinç göz yaşları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere kura ile 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.Kütahya Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere kura ile 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

İş sahibi olan engellilerin sevinç göz yaşları

Kütahya Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere kura ile 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.
Kütahya Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere kura ile 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi. Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda işe başlayacak olan hemşehrilerine ’Hayırlı olsun’ temennisinde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık " Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Kütahya Belediyesinde çalıştırılmak üzere kura ile 7si asil 15’i yedek toplam 22 vatandaşımız için kura çekimi yapacağız. Başvuru yapan 259 vatandaşlarımızı arasından gerekli şartları taşıyanları önce ön mulakata davet ettik. Şimdi ise kura ile 7 asil üyemize belirleyeceğiz. Kuranın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasının sona ermesi ve komisyon incelemesi sonucunda 7 personelin işe başlayacak" dedi.
Kura isimleri çıkan vatandaşlar ise göz yaşlarına hakim olamadılar. İhtiyaç sahibi olduklarını ve özel sektör tarafından işe alınmadıklarını söyleyen vatandaşlar kura sonucunda isimleri çıktığı için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

İş sahibi olan engellilerin sevinç göz yaşları

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Merkez
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Emet
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Gediz
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