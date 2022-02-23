İş Sanat mart ayında birçok etkinlik gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - İş Sanat, mart ayında konser ve sergi gibi birbirinden farklı etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden Cahit Berkay ile bağlama ustası Cengiz Özkan, "Anadolu Ozanlarının İzinde" başlıklı konserde, 11 Mart'ta İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Halk ozanları üzerinde yaptığı çalışmalarla geleneksel halk müziğinin virtüözlerinden kabul edilen Özkan ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" başta olmak üzere birçok filme yaptığı müziklerle hafızalarda yer edinen Cahit Berkay'ın ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı bu özel projede, aralarında "Dostun Gül Cemali" ve "Ervah-ı Ezelden"in bulunduğu sevilen türküler seslendirilecek.

Konserde solist olarak ikiliye Elif Buse Doğan eşlik edecek. Seyircili kaydedilecek konserin tamamı 25 Mart'ta, saat 20.30’da İş Sanat'ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

- Konserler

Seyircili konserlerin yanı sıra çevrim içi programını da izleyicilerle buluşturmaya devam eden İş Sanat, mart ayına ayrıca "Alamanya: Gurbet Türküleri konseri ile başlayacak.

Konser, 1 Mart'ta 20.30'da İş Sanat'ın Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Kemanda Özcan Ulucan ve İmge Tilif, viyolada Ulrich Mertin, viyolonselde Gözde Yaşar ve piyanoda İnci Yakar Birol'un yer aldığı Ensemble Appassionata da, 9 Mart'ta saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalına konuk olacak.

Topluluk konserde Antonin Dvorak'ın eserleri arasında bir başyapıt olarak gösterilen 2 numaralı piyanolu kentetini yorumlayacak.

YouTube kanalında ayrıca yeni video dizisi "Çocukken Büyüdüm Ben", seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 6 Mart saat 15.00'te yayında olacak.

İş Sanat'ın dinletilerinde bu ay Orhan Veli'nin şiirleri de yer alacak. "Gün Olur Alır Başımı Giderim" başlıklı dinleti, 28 Mart'ta saat 20.30'da YouTube kanalından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide şiirleri Metin Belgin seslendirecek.

- Sergiler

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, antik çağlardan bugüne kadar para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği "Zamanın Hazinesi" başlıklı sergi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde 3 Nisan'a kadar görülebilecek.

Sergide antik dönem sikkelerinden reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mahmut Celayir'in "Peykerun" başlıklı sergisine de ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının "simgesel, mitik ve düşsel bir varoluş alanı" olarak tanımladığı sergi, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

