İş vaadiyle Türkiye'ye getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Trabzon'da, iş vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 2017 yılında, "fuhşa teşvik aracılık veya zorlama" suçundan hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilen Özbek uyruklu A.K'nin yasa dışı yollarla tekrar ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırılarak Türkiye'ye getirilen ve farklı tarihlerde Ahlak Büro Amirliğince yakalanan 27 yabancı uyruklu kadının ifadelerinde, A.K'nin kendilerini ülkeye getirdiği ve pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 6 ay süren takip ve çalışmalar sonucunda gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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